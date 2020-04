FMI/Previsões

A Espanha deverá registar uma recessão de 8,0% em 2020 devido à pandemia de covid-19, e a taxa de desemprego no país poderá alcançar 20,8%, de acordo com as Perspetivas Económicas Mundiais do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Segundo o documento hoje divulgado pelo FMI, a recessão espanhola deverá ser equivalente à portuguesa, situando-se a queda do Produto Interno Bruto (PIB) nos 8,0% em 2020, recuperando depois para os 4,3% em 2021 (abaixo da projeção para Portugal, de 5,0%).

Já a taxa de desemprego espanhola deverá subir dos 14,1% registados em 2019 para os 20,8% em 2020, abrandando depois para os 17,5% em 2021, de acordo com as perspetivas do FMI.