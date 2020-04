FMI/Previsões

A Grécia deverá registar uma recessão de 10% em 2020 devido à pandemia de covid-19, e a taxa de desemprego deverá atingir os 22,3%, segundo as Previsões Económicas Mundiais do Fundo Monetário Internacional (FMI), hoje divulgadas.

Depois de um crescimento económico de 1,9% em 2019, os efeitos da pandemia de covid-19 deverão alastrar-se à economia helénica levando-a para uma queda de 10,0% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, da qual recuperará, com um crescimento de 5%, em 2021, segundo o FMI.

O país, intervencionado pela instituição sediada em Washington no âmbito da crise das dívidas soberanas, tinha visto a sua taxa de desemprego descer para os 17,3% em 2019, deverá, de acordo com as projeções do FMI, vê-la subir para os 22,3% em 2020, descendo para os 19,0% no ano seguinte.