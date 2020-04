Covid-19

A Guiné-Bissau conseguiu um alívio da dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI) de cerca de 4,5 milhões de euros, disse hoje à Lusa o ministro das Finanças do Governo que está no poder no país.

João Fadiá explicou que foi conseguido um alívio da dívida, referente a 2020, de cerca de três biliões de francos cfa (cerca de 4,5 milhões de euros).

O FMI anunciou na segunda-feira o perdão do serviço da dívida a 25 dos Estados mais pobres, incluindo Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, para lhes aliviar a dívida e facilitar a resposta ao impacto da pandemia.