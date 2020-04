Covid-19

As Nações Unidas redirecionaram 12,5 milhões de dólares (11,4 milhões de euros) do orçamento previsto para Angola para apoiar a resposta nacional a prevenção e combate à covid-19, foi hoje anunciado.

O coordenador residente das Nações Unidas em Angola, Paolo Balladelli, que falava hoje no final de uma audiência com o Presidente angolano, João Lourenço, em Luanda, disse que transmitiu ao chefe de Estado angolano que as Nações Unidas reprogramaram parte dos recursos que estão no plano de cooperação com Angola, entre os quais mais 3,5 milhões de dólares (3,2 milhões de euros) aprovados para apoiar províncias do sul do país.