Actualidade

O Banco de Portugal imprimiu 101,5 milhões de notas de cinco euros em 2019, através da sua empresa Valora, o maior volume já produzido por esta empresa, segundo o Relatório da Emissão Monetária de 2019, hoje divulgado.

De acordo com o relatório, no âmbito de um acordo feito em 2017, há uma divisão equitativa entre o impressor português (Valora) e o impressor austríaco da quota de produção atribuída aos bancos centrais de Áustria, Bélgica e Portugal, uma vez que o Banco Nacional da Bélgica decidiu não produzir notas. A isto soma-se o facto de, em 2019, a Valora também ter imprimido notas para o Banco Central da Irlanda, que também cessou as atividades de produção.

"Com este acréscimo de atividade, a Valora alcançou, em 2019, o maior volume anual de notas produzidas desde a sua fundação, em 1999", afirmou o Banco de Portugal.