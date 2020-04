Actualidade

O Banco de Portugal retirou de circulação, em 2019, 16.350 notas contrafeitas e 3.575 moedas contrafeitas, indicou hoje o banco central.

Segundo o Relatório da Emissão Monetária de 2019, hoje divulgado, as notas contrafeitas mais frequentes foram as de 50 euros, que representaram 41% do total.

Já nas moedas, as mais contrafeitas são as de dois euros, representando 82% do total.