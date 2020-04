Covid-19

A Câmara de Coimbra disponibiliza gratuitamente aos alunos e docentes do 1.º ciclo do ensino básico uma plataforma de ensino à distância, além de internet e 'tablets' aos alunos que não dispõem deste tipo de meios.

A Câmara de Coimbra "disponibiliza gratuitamente a todos os alunos e docentes do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), em articulação com os agrupamentos de escolas, uma plataforma de E@D [ensino à distância]", anunciou hoje a autarquia.

São também disponibilizados "'tablets' e acesso móvel à internet, a título de empréstimo", aos alunos daquele nível de ensino que não disponham deste tipo de equipamentos, disse à agência Lusa o presidente da Câmara, Manuel Machado, sublinhando que a medida pretende assegurar "a promoção de igualdade de oportunidades" no acesso à educação.