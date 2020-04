Covid-19

Centenas de organizações não-governamentais (ONG) e milhares de cidadãos estão a pedir ao governo de Espanha que avance com um programa urgente de regularização de todos os migrantes e requerentes de asilo em situação administrativa pendente, foi hoje divulgado.

Segundo a agência espanhola EFE, este apelo ao governo espanhol, feito através de uma petição e que surge em plena pandemia da covid-19, foi subscrito, até ao momento, por mais de 200 ONG nacionais e internacionais e por cerca de 41 mil cidadãos.

No pedido ao executivo liderado por Pedro Sánchez, os signatários argumentam que, perante o atual contexto de uma emergência sanitária a nível global, é fundamental que sejam garantidos os direitos de todas as pessoas que se encontram em território espanhol, com uma atenção especial para as pessoas consideradas como mais vulneráveis, nomeadamente os migrantes em situação administrativa irregular e os requerentes de asilo que aguardam há vários meses pela aprovação dos respetivos pedidos.