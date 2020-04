Covid-19

As autoridades de saúde portuguesas estão a contactar com todos os passageiros do voo em que viajou uma professora de Timor-Leste para Portugal, a quem foi diagnosticada covid-19, disse à agência Lusa fonte da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Todos os passageiros do voo estão a ser contactados dentro do tempo previsto", adiantou a fonte.

O porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) timorense disse hoje que uma professora portuguesa que leciona em Timor-Leste e que chegou a Portugal no dia 04 de abril está infetada com a covid-19.