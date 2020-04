Actualidade

Os cidadãos ainda tinham na sua posse, no final de 2019, 11,5 milhões de notas de escudo não prescritas, no valor de 95,7 milhões de euros, de acordo com o Relatório da Emissão Monetária de 2019, hoje divulgado.

Estas notas de escudo são as que estão em poder dos cidadãos (portugueses ou não) e ainda podem ser trocadas por euros.

Das notas de escudo ainda não prescritas em posse dos cidadãos, mais de um terço do valor corresponde a notas de 5.000 escudos chapa 3, com data de prescrição em 01 de março de 2022.