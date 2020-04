Covid-19

Uma pessoa foi detida e 1500 foram impedidas de entrar em Portugal desde que foi reposto temporariamente o controlo nas fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha devido à pandemia, avançou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

O controlo temporário das fronteiras terrestres com Espanha está a ser feito desde as 23:00 do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada, sendo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a entidade responsável pelo controlo nestes locais, enquanto a GNR controla a circulação rodoviária.

Em comunicado, o MAI indica que, entre as 23:00 de 16 de março e até ao final do dia segunda-feira, o SEF controlou, com a colaboração da GNR, 169.616 cidadãos, dos quais 1.500 foram impedidos de entrar no país e um foi detido por uso de autorização de residência falsa, no ponto de passagem autorizado de Vila Verde da Raia, em Chaves.