A Câmara de Idanha-a-Nova adiou para 2021 todos os eventos agendados para este ano e vai canalizar as verbas que lhes estavam alocadas para ajuda às famílias e economia do concelho, foi hoje anunciado.

A medida aprovada por unanimidade em reunião do executivo municipal prevê que todos os eventos da agenda municipal de Idanha-a-Nova deste ano sejam adiados para 2021 "para mitigar os efeitos, a curto e médio prazo, da crise pandémica da covid-19 na vida das famílias, das empresas e das instituições do concelho".

"O objetivo é canalizar as verbas que estavam alocadas à generalidade dos eventos previstos até final de 2020, ajudar a salvar vidas e ajustar as políticas municipais de desenvolvimento socioeconómico às necessidades mais imediatas do setor produtivo e empresarial, com vista a reforçar a sua capacidade de resistência às contingências atuais, e alavancar a sua futura recuperação económica", explica, em comunicado, o presidente deste município do distrito de Castelo Branco, Armindo Jacinto.