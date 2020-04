Actualidade

O projeto internacional de investigação "Acaso ou maldição? As consequências da hibridação num mundo em mudança", em que participam cientistas portugueses, foi distinguido com uma bolsa de 1,1 milhões de euros pelo Human Frontier Science Program (HFSP).

A investigação, divulgada hoje pela faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, vai tentar desvendar como o cruzamento entre espécies e as alterações genéticas podem impulsionar a evolução e envolve uma equipa interdisciplinar que conta com a participação de várias instituições portuguesas.

A equipa internacional é coordenada por Molly Schumer, professora da Universidade de Stanford, Estados Unidos, e integra também Claudia Bank, investigadora do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e do Institute of Ecology and Evolution da Universidade de Berna, na Suíça; e Vítor Sousa, investigador do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.