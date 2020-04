Covid-19

O consumo mundial de calçado deverá recuar 22,5% este ano devido ao impacto da pandemia de covid-19, com menos 5.100 milhões de pares de sapatos comercializados a nível global, segundo um estudo hoje divulgado.

De acordo com a segunda edição do 'Business Conditions Survey', realizado junto do painel internacional de especialistas do 'World Footwear', "o impacto da pandemia de covid-19 irá penalizar fortemente o setor de calçado em 2020", ocorrendo "o cenário mais negativo" na Europa, com uma perda estimada de 27% no consumo, equivalente a menos 908 milhões de pares comercializados.

Já na América do Norte o recuo previsto é de 21% (menos 696 milhões de pares), enquanto na Ásia a queda esperada é de 20% (menos 2.400 milhões de pares).