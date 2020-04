Actualidade

A atividade económica do Brasil cresceu 0,35% em fevereiro face a janeiro, após três meses seguidos de queda, anunciou hoje o Banco Central do país.

O chamado Índice de Atividade Económica do Banco Central (IBC-Br), usado pelos economistas para projetar mensalmente as tendências sobre o Produto Interno Bruto (PIB), mostrou que em relação a fevereiro do ano passado, o índice de atividade económica obteve uma ligeira alta de 0,60%, enquanto nos últimos 12 meses subiu 0,66%.

Os dados, no entanto, não incluem os efeitos da crise do novo coronavírus na economia do país sul-americano, que segundo projeções dos analistas de mercado deve entrar em recessão neste ano.