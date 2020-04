Covid-19

Os idosos do Lar Nossa Senhora das Dores estão a regressar faseadamente ao edifício, localizado no centro de Vila Real, que foi evacuado, descontaminado e ajudou a chamar a atenção para o impacto da covid-19 nestas instituições.

O primeiro caso de covid-19 foi detetado no dia 22 de março nesta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Foi um doente oncológico que foi também o primeiro a regressar na segunda-feira ao lar, depois de recuperado do novo coronavírus.

"O regresso do primeiro, um doente fragilizado, que apanhou covid-19 e está curado, é um sinal de grande esperança. É um sinal de que vale a pena combater e travar esta batalha", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos.