FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) antecipa que a pandemia da covid-19 faça o Brasil ter uma recessão económica de 5,3% este ano, recuperando em 2021 para um crescimento de 2,9% do PIB.

De acordo com as Perspetivas Económicas Mundiais, o Brasil deverá registar assim um crescimento negativo de 5,3%, depois de no ano passado ter crescido 1,1%.

O relatório não detalha a análise sobre o Brasil, apresentando apenas o valor para a previsão sobre a evolução da economia.