Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano manifestou-se hoje favorável à prorrogação do estado de emergência em vigor até sexta-feira no país para conter a propagação da pandemia do novo coronavírus, mas com retoma da atividade económica e redução de algumas restrições.

No final de um encontro, na cidade da Praia, com instituições sociais para avaliar as medidas de proteção social, Ulisses Correia e Silva avançou que a medida será "progressiva e controlada", para que as restrições que estão em curso e a retoma da atividade económica possam ser conciliáveis.

"Ao mesmo tempo que se irá retomar a atividade económica após o prolongamento do estado de emergência, as restrições irão ser reduzidas", salientou o primeiro-ministro, para quem é preciso "consolidar os ganhos" e "reduzir os riscos" de propagação da doença no país.