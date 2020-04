Covid-19

Oitenta e sete pessoas foram detidas pela PSP e GNR, das quais 15 com a covid-19, durante a operação que visou garantir o cumprimento das regras mais apertadas de circulação durante o período da Páscoa, foi hoje anunciado.

Numa conferência de imprensa conjunta para divulgar os dados da operação "Páscoa em Casa", que decorreu entre as 00:00 do dia 09 de abril e a 24:00 de segunda-feira, PSP e GNR avançaram que foram detidas 87 pessoas, das quais 15 por violação do confinamento obrigatório, ou seja, infetados com covid-19 e que estavam na rua.

Esta operação teve como principal objetivo vigiar o cumprimento das normas do estado de emergência devido à pandemia, que durante o período da Páscoa teve restrições mais apertadas, nomeadamente a proibição de circulação para fora do concelho da área de residência, exceto nas situações previstas no decreto, como ir trabalhar.