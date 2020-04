Covid-19

Mais de oito mil idosos que vivem sozinhos ou isolados foram contactados telefonicamente pela GNR durante o período da Páscoa, que sinalizou 26 com problemas e que foram encaminhados para linhas de tratamento e de apoio psicológico.

Numa conferência de imprensa conjunta para divulgar os dados da operação "Páscoa em Casa" da PSP e da GNR, que decorreu entre as 00:00 do dia 09 de abril e a 24:00 de segunda-feira no âmbito do estado de emergência devido à covid-19, o diretor de operações da Guarda Nacional Republicana afirmou que, no âmbito do 'Programa 65 Longe+Perto', foram contactados, por telefone, 8.128 idosos que estavam identificados como sendo mais vulneráveis porque viviam mais isolados ou sozinhos.

"Dos oito mil contactos, detetados e sinalizados 26 com problemas que podemos analisar no âmbito do foro psicológico, porque já se encontravam demasiado debilitados e foram encaminhados para linhas de tratamento e de apoio psicológico" disse Vitor Rodrigues.