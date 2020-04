Covid-19

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que coordena a execução do estado de emergência na Região de Lisboa e Vale do Tejo, disse hoje que a prevenção, sobretudo nos lares, e a melhoria da comunicação entre setores são prioritárias.

Duarte Cordeiro visitou hoje a Trim NW, produtora têxtil para a indústria automóvel, situada na Zona Industrial de Santarém, que está a reconverter as suas linhas de produção para o fabrico de não-tecido destinado à confeção de batas e fatos de proteção individual, no âmbito do combate à pandemia da covid-19.