A Câmara e a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, cancelaram as marchas populares de Santo António, previstas para 13 de junho, anunciaram hoje as duas autarquias.

O cancelamento dos tradicionais festejos na vila foi decidido "depois da auscultação" de todos os grupos envolvidos nas marchas", afirma a Câmara Municipal de Miranda do Corvo, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

"Todas as entidades foram unânimes na decisão de não se realizar este evento em 2020", sublinha.