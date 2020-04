Covid-19

O Teatro Nacional D. Maria II inaugura, no próximo sábado, a Salinha Online onde todos os fins de semana irá transmitir um conto para os mais pequenos, anunciou hoje a instituição dirigida por Tiago Rodrigues.

A primeira sessão decorre já no sábado, dia 18, com a transmissão de "A grande viagem do pequeno Mi", de Sandro William Junqueira, que será interpretada por Luís Godinho.

No domingo, será a vez de "O país dos contrários", de José Eduardo Agualusa, história que será lida por Victor Yovani.