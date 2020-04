Guiné-Bissau

Os analistas da Institute for Security Studies (ISS) consideram que a nova crise pós-eleitoral na Guiné-Bissau revela desinteresse dos protagonistas nacionais na estabilidade do país e incoerência e falta de coordenação da comunidade internacional.

A situação política da Guiné-Bissau após a segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro é analisada na edição de março do relatório de Paz e Segurança daquela organização não-governamental dedicada ao estudo das questões africanas e com escritórios na África do Sul, Quénia, Etiópia e Senegal.

No relatório divulgado hoje, os analistas admitem a necessidade de reconsiderar o processo de estabilização em curso no país, defendendo um envolvimento mais alargado da União Africana na construção de "um diálogo nacional".