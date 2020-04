Actualidade

A associação de defesa do consumidor Deco espera uma "descida de seis euros ou mais no custo de uma garrafa de gás butano até ao final de maio", adiantou hoje o organismo.

"O preço do petróleo tem estado a baixar desde final de 2019 - desceu de cerca dos 70 dólares para menos de 30 dólares por barril, no início de abril - o que se tem refletido nas cotações dos seus derivados, como o gás" e por isso, "é expectável uma descida do preço do gás engarrafado já este mês", garante a Deco.

A associação analisou a evolução do preço do gás butano engarrafado, "o mais utilizado em Portugal" e conclui que "existe um desfasamento de cerca de dois meses entre a variação do preço de referência e o seu reflexo no valor pago pelo consumidor".