Covid-19

O presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo pediu, hoje, ao Governo a ativação do Plano Distrital de Emergência para combater a covid-19 nos lares da região, com um terço dos 2.328 idosos residentes infetados.

"No distrito de Viana do Castelo existem 64 instituições, com 2.328 idosos residentes. Neste momento, um terço destes utentes e dos funcionários que lá trabalham são casos positivos de covid-19. Era necessário darmos um novo impulso para resolver os problemas que têm vindo a público, nomeadamente, quanto ao acolhimento de idosos que estando infetados não apresentam sintomas", explicou Miguel Alves.

Em declarações à agência Lusa, o socialista que também preside à Câmara de Caminha explicou que a ativação do Plano Distrital de Emergência foi decidida, hoje de manhã, numa reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil e, discutido, à tarde numa reunião da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho.