A Via de Cintura Interna (VCI) no Porto reabriu ao trânsito às 18:45 depois de ter estado cortada cerca de 13 horas na zona do Amial, na sequência do despiste de um camião cisterna, disse fonte dos bombeiros.

De acordo com fonte do Batalhão de Bombeiros Sapadores do Porto, os trabalhos de limpeza da via terminaram e a estrada pôde ser reaberta, estando o trânsito a circular "com normalidade".

A VCI esteve cortada nos dois sentidos cerca de 13 horas na zona do viaduto do Amial, tendo o trânsito sido desviado pelas laterais com entrada e saída pela zona da Arca D'Água.