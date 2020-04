Covid-19

A audição "As respostas inadiáveis no setor da Cultura", promovida hoje 'online' pelo PCP serviu para o partido reforçar a ideia de que a pandemia da covid-19 apenas veio "agravar ou colocar a nu" situações já existentes no setor.

"A Cultura vive uma situação de emergência há largos anos e o surto epidémico apenas veio agravar ou colocar a nu uma série de situações nas Artes, Cultura e Património no nosso país", afirmou a deputada do PCP Ana Mesquita, no final da audição pública, que juntou profissionais do setor da Cultura.

A deputada salientou que esta é "uma análise que o PCP tem feito e os testemunhos ouvidos hoje vêm confirmar".