Covid-19

O banco BPI vai suspender a distribuição dos dividendos de 2019, colocando à disposição da economia portuguesa "os recursos necessários" para fazer face ao impacto da pandemia covid-19, foi hoje anunciado.

"O banco BPI e o Grupo CaixaBank decidiram suspender a distribuição dos dividendos correspondentes ao exercício de 2019 do banco BPI. Com esta suspensão, o Banco BPI reforça a sua capacidade para colocar à disposição da economia, das empresas e das famílias portuguesas os recursos necessários para responder aos exigentes desafios que se apresentam", lê-se num comunicado conjunto das duas instituições.

O BPI sublinhou que a expansão da covid-19, bem como as medidas adotadas para travar a sua propagação, terão "um impacto" na economia, acrescentando que a sua "sólida posição de solvência e liquidez" permite "enfrentar com confiança o cenário económico negativo, que deverá marcar o resto do ano de 2020".