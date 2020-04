Covid-19

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou hoje por maioria uma recomendação para o uso generalizado de máscaras de proteção individual nas "situações de interação social" e uma ampla divulgação das normas da sua correta utilização.

Na recomendação, apresentada pelo PSD, é referido que o uso generalizado de máscaras deve acontecer, "em particular", nos espaços em que as pessoas estejam em proximidade com outras, devido à pandemia de covid-19.

No texto é igualmente recomendado à autarquia que garanta o acesso generalizado às máscaras de proteção individual no município, "através de uma rede de proximidade a preços controlados para permitir o justo acesso a todos".