O PCP considera que travar a destruição do tecido produtivo é a forma de assegurar a retoma da economia após a pandemia de covid-19, em reação às palavras do ministro da economia sobre as projeções do FMI.

Agostinho Lopes, responsável pela Comissão das Atividades Económicas do PCP, acusou Pedro Siza Vieira de não trazer "nada de novo" com o seu comentário às previsões de uma recessão na ordem dos 8% em 2020 e voltou a focar o discurso nos apoios às pequenas empresas nacionais como forma de assegurar a retoma da economia.

"A questão económica que continua a ser absolutamente central é a resposta à difícil situação económica de milhares de micro, pequenas e médias empresas e do tecido produtivo. Se queremos uma retoma forte, segura e sólida, a melhor forma de a realizar com êxito é travarmos a destruição do tecido produtivo", apontou o membro do comité central do partido.