Actualidade

O próximo concurso do Euromilhões prevê um 'jackpot' de 66 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na terça-feira na chave vencedora, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 357.319,77 euros, vai ser entregue a um apostador no estrangeiro. O montante do terceiro prémio acumulou com o montante do quarto prémio, de 9.956,66 euros, contemplando 11 jogadores, um dos quais em Portugal.

A chave vencedora do concurso 030/2020 do Euromilhões, sorteada na terça-feira, é composta pelos números 06 - 29 - 34 - 35 - 40 e pelas estrelas 04 e 11.