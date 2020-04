Covid-19

A Procuradoria-Geral da República (PGR) do Brasil pediu, na terça-feira, ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por alegado racismo contra chineses.

O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, que assinou o pedido de abertura do inquérito, defendeu que a conduta do governante se enquadra, em tese, em crime racial, "por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional", cuja pena vai de um a três anos de prisão e multa.

Em causa está uma mensagem partilhada por Weintraub no início do mês, na rede social Twitter, em que usou a personagem Cebolinha da banda desenhada "Turma da Mónica" para sugerir que a pandemia do novo coronavírus faz parte de um "plano infalível" da China para dominar o mundo.