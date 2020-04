Covid-19

Os Estados Unidos contaram, em 24 horas, mais de 2.200 mortos devido ao novo coronavírus, o maior balanço diário registado por um país, indicou a Universidade Johns Hopkins.

Após dois dias de descida do número de vítimas mortais, os Estados Unidos registaram 2.228 mortes, o que eleva para 25.757 o número total de óbitos no país, de acordo com a contagem daquela universidade, na terça-feira.

O balanço diário mais elevado tinha sido registado na sexta-feira, também nos Estados Unidos, com 2.108 mortos.