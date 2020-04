Covid-19

O saldo do Fundo Petrolífero (FP) de Timor-Leste, principal fonte de rendimento do Estado, caiu 818 milhões de dólares (728,5 milhões de euros), entre 01 de fevereiro e 31 de março, indicou hoje o Banco Central.

O balanço do Banco Central mostrou que, em 31 de março, o saldo do FP era de 17,029 mil milhões de dólares (cerca de 15,5 mil milhões de euros), quando no final de janeiro era de 17.847 milhões de dólares (16.245 milhões de euros).

A descida de cerca de 4,6% no valor do fundo deve-se ao comportamento dos mercados internacionais no investimento, já que, até final de março, o Governo não fez qualquer levantamento para a conta do Tesouro.