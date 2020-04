Covid-19

A China registou 46 casos da covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo dez de contágio local, informou hoje a Comissão de Saúde do país.

Este número representa quase metade dos 89 casos diagnosticados na véspera, e menos de metade dos 108 novos casos detetados no domingo.

Até às 23:59 de terça-feira (17:00 de terça-feira, em Lisboa), foram detetadas 10 novas infeções locais, entre as quais oito na província de Heilongjiang, na fronteira com a Rússia, e duas em Cantão, província adjacente a Macau, no sudeste do país.