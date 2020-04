Covid-19

O chefe do Governo de Macau disse hoje que dar prioridade à biossegurança em Macau é defender os interesses fundamentais da China e do território, ambos envolvidos no combate e prevenção à covid-19.

"Consideramos que, partindo do ponto de vista do 'Conceito Geral da Segurança Nacional', a prevenção e o controlo eficaz da situação epidémica, agravada pela pneumonia advinda do novo tipo de coronavírus, a salvaguarda da saúde e segurança da população de Macau, a retoma rápida do normal funcionamento da sociedade de Macau (...) são questões prioritárias em Macau e questões fundamentais de defesa da segurança nacional de Macau", sustentou Ho Iat Seng, numa mensagem à população.

Na data em que se assinala o Dia da Educação da Segurança Nacional, o governante da região administrativa especial chinesa sublinhou que "a biossegurança também é associada de forma crucial à vida e à saúde do povo, afetando mais a estabilidade a longo prazo do País, o que é refletido totalmente na nova pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus nos países de todo o mundo".