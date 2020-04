Covid-19

Vários líderes europeus e africanos, entre eles o primeiro-ministro português, António Costa, e o Presidente angolano, João Lourenço, assinam hoje no Financial Times um "Apelo à Ação" para combater em conjunto a pandemia da covid-19 em África.

O apelo centra-se em quatro eixos fundamentais - aumentar a capacidade de resposta dos sistemas de saúde africanos, encaminhar um pacote significativo de estímulos económicos, responder ao pedido do secretário-geral das Nações Unidas para uma iniciativa humanitária ambiciosa para África e apoio aos mecanismos de coordenação política e científica pan-africana.

"A crise mostrou o quão estamos interligados. Nenhuma região pode vencer a covid-19 sozinha. Se a covid-19 não for derrotada em África, voltará a perseguir todos nós. Vamos trabalhar com os parceiros do G7 e do G20 para acabar com a pandemia onde ela se encontrar e construir sistemas de saúde resilientes para manter as pessoas seguras no futuro. O tempo não é para divisões ou política, mas sim a unidade e cooperação", termina-se o texto do apelo.