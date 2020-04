Covid-19

A epidemia da covid-19 impôs o isolamento social e generalizou o teletrabalho, mas também trouxe um "confinamento estatístico" sobre o impacto laboral da covid-19, denunciam dois investigadores ouvidos pela Lusa.

Em entrevista à Lusa, via zoom, José Castro Caldas, economista e investigador do CoLABOR, laboratório colaborativo para o trabalho, emprego e proteção social, frisa que quem quer estudar o impacto da crise desencadeada pela epidemia de covid-19 na área do Trabalho não tem, atualmente, a tarefa facilitada.