Covid-19

A consultora Fitch Solutions considera que a restrição de movimentos em África vai manter-se mesmo depois das medidas de isolamento social serem levantadas, alertando que a insegurança alimentar pode tornar-se um desafio.

"Devido à virulência e às incertezas que rodeiam a pandemia de covid-19, antevemos que algumas restrições à circulação se mantenham em África durante 2020 mesmo depois de as medidas de isolamento serem levantadas", lê-se numa nota de análise sobre as implicações das medidas de isolamento social no continente.

No relatório, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, estes analistas da Fitch Solutions, uma consultora detida pelos mesmos donos da agência de 'rating' Fitch escrevem que "a restrição prolongada de movimentos, o aperto no controlo de fronteiras, o impacto das perturbações na cadeia de abastecimento global e a descida na produtividade pode fazer com que a insegurança alimentar se torne um desafio para vários estados em África".