Covid-19

Nos seis dias após o Governo chinês ter detetado o surto do novo coronavírus, a cidade epicentro da doença organizou um banquete para dezenas de milhares de pessoas e milhões viajaram por ocasião do Ano Novo Lunar.

Segundo uma investigação da agência Associated Press, com base em documentos internos do Governo chinês, o país somou mais de 3.000 pessoas infetadas durante uma semana de silencio público, que culminou com um alerta pelo Presidente chinês, Xi Jinping, em 20 de janeiro.

O atraso, entre 14 e 20 de janeiro, não foi exclusivo das autoridades chinesas, já que governos em todo o mundo deixaram o surto propagar-se durante semanas ou meses até tomarem medidas.