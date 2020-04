Covid-19

A Ordem dos Médicos criou o Prémio de Investigação Maria de Sousa, cuja primeira edição está prevista para 24 de novembro, Dia Nacional da Cultura Científica, numa homenagem à imunologista que morreu de covid-19 na terça-feira.

Num comunicado hoje divulgado, a Ordem dos Médicos (OM) diz que desta forma pretende homenagear uma "investigadora por excelência" e defende que a escolha da do Dia Nacional da Cultura Científica pretende "enaltecer as várias dimensões a que Maria de Sousa dedicou a sua vida, conseguindo aliar a vertente científica que mais a celebrizou a uma enorme cultura e humanismo".

O bastonário Miguel Guimarães recorda no comunicado que a imunologista "catapultou a ciência, a medicina e a investigação portuguesa além-fronteiras para patamares de excelência, sem nunca deixar de colaborar no desenvolvimento de instituições em Portugal, como por exemplo a Universidade do Porto, o que foi justamente reconhecido em vários prémios e distinções, de caráter nacional e internacional".