Covid-19

As receitas do Estado cabo-verdiano cresceram mais de 7% em 2019, para máximos históricos de mais de 1.190 milhões de euros, impulsionadas pela cobrança de IVA, registo que agora está comprometido pela crise provocada pela pandemia da covid-19.

De acordo com dados compilados hoje pela Lusa com base num relatório estatístico do Banco de Cabo Verde, só em IVA, o Estado arrecadou em 2019 mais de 38.264 milhões de escudos (345,1 milhões de euros), um crescimento de 6,5% face ao total de 2018.

Entre transferências e todos os impostos arrecadados pelo Estado de janeiro a dezembro, Cabo Verde somou em 2019 mais de 132.177? milhões de escudos (1.192 milhões de euros), contra os 123.406? milhões de escudos (1.113 milhões de euros) de 2018, um aumento, no espaço de um ano, de 7,1%.