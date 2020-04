Actualidade

Portugal colocou hoje 1.250 milhões de euros, montante abaixo do máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses, a taxas de juros superiores, tendo no prazo mais longo passado para terreno positivo, foi anunciado.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, a 11 meses foram colocados 840 milhões de euros em BT à taxa de juro média de 0,038%, positiva e superior à registada em 19 de fevereiro, quando foram colocados 950 milhões de euros a -0,484%.

A três meses foram colocados hoje 410 milhões de euros em BT à taxa média de -0,009%, negativa, mas superior à verificada em 19 de fevereiro, quando foram colocados 300 milhões de euros a -0,500%.