Covid-19

O Governo da Finlândia levantou hoje o isolamento da região de Uusimaa, onde fica Helsínquia, uma medida que tinha sido adotada há três semanas para limitar a propagação do novo coronavírus, anunciou a primeira-ministra, Sanna Marin.

"A epidemia está presente em todo o país. Em algumas áreas, a incidência aumentou mais do que em Uusimaa, então não há mais motivos para restringir o movimento nessa região", disse a primeira-ministra finlandesa, numa conferência de imprensa em Helsínquia.

As medidas de isolamento em Uusimaa, região com 1,7 milhões de habitantes, 30% da população finlandesa, incluíam a proibição de entrada e saída de pessoas, exceto por razões excecionais, uma vez que a zona concentrava quase dois terços dos todas as infeções do país nórdico.