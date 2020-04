Covid-19

A Comissão Europeia recomendou hoje aos Estados-membros o desenvolvimento de um "sistema sólido" de recolha de dados pessoais anonimizados para acompanhar a pandemia covid-19, apontando esta como uma medida "essencial" para gerir o levantamento das restrições.

Em causa está um roteiro hoje divulgado pela Comissão Europeia, realizado em cooperação com o Conselho Europeu e relativo ao pós-pandemia, com recomendações para o período em que os países da UE começam a levantar as restrições à vida social e quotidiana que foram impostas como forma de tentar conter o surto.

No documento, o executivo comunitário aconselha os Estados-membros a "recolher dados e a desenvolver um sistema sólido de notificação" como forma de garantir uma "gestão bem sucedida da supressão gradual das medidas de confinamento existentes", juntamente com outras medidas.