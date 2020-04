Covid-19

O Governo moçambicano vai canalizar os 15 milhões de dólares (13,7 milhões de euros) de dívida perdoada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para a luta contra a pandemia da covid-19, anunciou hoje o ministro da Economia e Finanças.

"Felizmente, o FMI anunciou o perdão da dívida que tínhamos que pagar dentro de seis meses", afirmou Adriano Maleiane, falando na Assembleia da República.

O ministro comentou a decisão daquele organismo internacional, divulgada na terça-feira, quando apresentava as propostas do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) de 2020.