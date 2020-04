Covid-19

As medidas do Governo do Zimbabué para combater a covid-19 devem incluir urgentemente o acesso contínuo e a preços acessíveis a água potável suficiente para as pessoas em todo o país, defendeu hoje a organização Human Rights Watch.

Muito antes da pandemia do novo coronavírus, grande parte do Zimbabué sofreu uma grave crise de água e saneamento. Em 30 de março de 2020, o Zimbabué, tal como muitos países, ordenou um encerramento a nível nacional para retardar a propagação da covid-19.

"Impor o distanciamento social é extremamente importante para evitar a propagação da covid-19, mas as pessoas precisam de água limpa para beber, lavar as mãos e higiene", afirmou Dewa Mavhinga, diretor da Human Rights Watch para a África Austral.