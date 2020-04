Covid-19

A Alemanha criticou hoje a decisão de Donald Trump de suspender a contribuição dos Estados Unidos para a Organização Mundial da Saúde (OMS), afirmando que "culpar a organização em plena pandemia não ajuda".

"Devemos trabalhar em estreita colaboração contra a covid-19. Um dos melhores investimentos é reforçar as Nações Unidas, em particular a OMS, que está subfinanciada, por exemplo, para o desenvolvimento e a distribuição de testes e vacinas", escreveu no Twitter o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na terça-feira que vai suspender a contribuição do país para a OMS, que acusa de "má gestão" da pandemia provocada pelo novo coronavírus.