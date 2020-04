Covid-19

O primeiro-ministro espanhol reclamou hoje "uma nova forma de fazer política", porque a dimensão da crise social e económica criada pelo coronavírus vai necessitar do "concurso de todos" e principalmente da unidade dos partidos políticos.

Na primeira sessão parlamentar de perguntas ao Governo desde que o "estado de emergência" entrou em vigor em 15 de março, Pedro Sánchez também se mostrou confiante de que "os espanhóis dentro de muito pouco vão recuperar uma nova normalidade".

O líder da maior formação da oposição, Pablo Casado, do Partido Popular (PP, direita) tinha lançado dúvidas pouco antes sobre as verdadeiras intenções de Sánchez para pedir um pacto com os partidos da oposição para reconstruir a Espanha, depois do coronavírus, e instou o chefe do Governo a fazê-lo no parlamento "de uma forma clara e preto no branco".